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Президент Беларуси совершит госвизит в Монголию

Президент Беларуси совершит госвизит в Монголию Президент Беларуси Александр Лукашенко 1-4 июня совершит госвизит в Монголию.
В регионе
30 мая 2024 г. 10:41
Президент Беларуси совершит госвизит в Монголию

Президент Беларуси Александр Лукашенко 1-4 июня совершит госвизит в Монголию.

Как передает Report, об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Официальные переговоры с президентом Монголии Ухнаагийн Хурэлсухом состоятся в Улан-Баторе в узком и расширенном составах. Лидеры стран обсудят перспективные направления сотрудничества для максимально полного раскрытия потенциала белорусско-монгольских отношений. Прежде всего речь пойдет о возможностях расширения взаимодействия в торгово-экономической сфере, поставках на монгольский рынок востребованной продовольственной и промышленной продукции отечественных предприятий, совместной работе по линии АПК.

Ожидается, что по итогам переговоров стороны подпишут ряд двусторонних документов, которые укрепят фундамент двустороннего сотрудничества.

Кроме того, в Улан-Баторе состоится монголо-белорусский бизнес-форум.

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Версия на английском языке Lukashenko to pay state visit to Mongolia in early June

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