Президент Беларуси совершит госвизит в Монголию

Президент Беларуси Александр Лукашенко 1-4 июня совершит госвизит в Монголию.

Президент Беларуси Александр Лукашенко 1-4 июня совершит госвизит в Монголию.

Как передает Report, об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.



Официальные переговоры с президентом Монголии Ухнаагийн Хурэлсухом состоятся в Улан-Баторе в узком и расширенном составах. Лидеры стран обсудят перспективные направления сотрудничества для максимально полного раскрытия потенциала белорусско-монгольских отношений. Прежде всего речь пойдет о возможностях расширения взаимодействия в торгово-экономической сфере, поставках на монгольский рынок востребованной продовольственной и промышленной продукции отечественных предприятий, совместной работе по линии АПК.



Ожидается, что по итогам переговоров стороны подпишут ряд двусторонних документов, которые укрепят фундамент двустороннего сотрудничества.



Кроме того, в Улан-Баторе состоится монголо-белорусский бизнес-форум.