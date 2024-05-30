Президент Беларуси совершит госвизит в Монголию

Президент Беларуси Александр Лукашенко 1-4 июня совершит госвизит в Монголию.
Как передает Report, об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
Официальные переговоры с президентом Монголии Ухнаагийн Хурэлсухом состоятся в Улан-Баторе в узком и расширенном составах. Лидеры стран обсудят перспективные направления сотрудничества для максимально полного раскрытия потенциала белорусско-монгольских отношений. Прежде всего речь пойдет о возможностях расширения взаимодействия в торгово-экономической сфере, поставках на монгольский рынок востребованной продовольственной и промышленной продукции отечественных предприятий, совместной работе по линии АПК.
Ожидается, что по итогам переговоров стороны подпишут ряд двусторонних документов, которые укрепят фундамент двустороннего сотрудничества.
Кроме того, в Улан-Баторе состоится монголо-белорусский бизнес-форум.