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Эрдоган: Армения должна осознать, что ее будущее связано со странами региона

Эрдоган: Армения должна осознать, что ее будущее связано со странами региона Армения должна осознать, что ее будущее связано со странами региона, и в первую очередь избавится от пагубного влияния третьих стран и зарубежной диаспоры.
В регионе
30 мая 2024 г. 14:47
Эрдоган: Армения должна осознать, что ее будущее связано со странами региона

Армения должна осознать, что ее будущее связано со странами региона, и в первую очередь избавится от пагубного влияния третьих стран и зарубежной диаспоры.

Как передает Report, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на "Дне высокопоставленного наблюдателя" в рамках международных учений EFES-2024 в Измире.

Турецкий лидер подчеркнул, что после освобождения Карабаха от почти 30-летней оккупации в регионе сформировалась поистине историческая возможность для установления устойчивого мира.

"Такую возможность нельзя упускать. Армения должна избавится от пагубного влияния третьих стран и своей диаспоры за рубежом, это все больше приблизит ее к миру. Кроме того, армянский народ должен осознать, что его будущее связано со странами региона, соседями, с которыми они сосуществовали на протяжении веков, и продолжат сосуществовать и впредь. Армения также должна иметь мужество, чтобы сделать все необходимое для достижения этих целей", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Ərdoğan: Ermənistan gələcəyinin region ölkələri ilə bağlı olduğunu dərk etməlidir
Версия на английском языке Erdogan: Armenia must realize that its future is tied to countries of region

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