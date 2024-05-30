Эрдоган: Армения должна осознать, что ее будущее связано со странами региона

Армения должна осознать, что ее будущее связано со странами региона, и в первую очередь избавится от пагубного влияния третьих стран и зарубежной диаспоры.

Армения должна осознать, что ее будущее связано со странами региона, и в первую очередь избавится от пагубного влияния третьих стран и зарубежной диаспоры.

Как передает Report, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на "Дне высокопоставленного наблюдателя" в рамках международных учений EFES-2024 в Измире.

Турецкий лидер подчеркнул, что после освобождения Карабаха от почти 30-летней оккупации в регионе сформировалась поистине историческая возможность для установления устойчивого мира.

"Такую возможность нельзя упускать. Армения должна избавится от пагубного влияния третьих стран и своей диаспоры за рубежом, это все больше приблизит ее к миру. Кроме того, армянский народ должен осознать, что его будущее связано со странами региона, соседями, с которыми они сосуществовали на протяжении веков, и продолжат сосуществовать и впредь. Армения также должна иметь мужество, чтобы сделать все необходимое для достижения этих целей", - сказал он.