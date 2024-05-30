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МИД России: Москва всегда готова подставить плечо Еревану

МИД России: Москва всегда готова подставить плечо Еревану Москва всегда готова подставить плечо Еревану, исходя из потребностей.
В регионе
30 мая 2024 г. 18:06
МИД России: Москва всегда готова подставить плечо Еревану

Москва всегда готова подставить плечо Еревану, исходя из потребностей.

Как передает Report, об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила на брифинге, отвечая на вопрос NEWS.ru о предоставлении Россией состава и техники для помощи в ликвидации последствий наводнений по запросу армянской стороны.

"Мы видели позитивную реакцию, действительно видели, и вновь повторяем, что все предложения, которые были сделаны, они актуальны, и как союзники всегда готовы подставить плечо, исходя из потребностей Еревана", - сказала она.

Захарова напомнила, что к работам по ликвидации последствий сразу подключился Российско-Армянский центр гуманитарного реагирования: "Передал спасательной службе МВД Армении необходимое оборудование. Готовность оказать содействие с поручением сил и средств 102-й российской военной базы выразила Минобороны России. Вопрос предоставления помощи рассматривает также ряд действующих в Республике российских компаний".

По ее словам, Москва также будет оказывать все необходимое содействие для восстановления нормальной жизни в регионах страны, которые были затронуты в Армении наводнением.

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Версия на азербайджанском языке Rusiya XİN: Moskva hər zaman İrəvana dəstək verməyə hazırdır

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