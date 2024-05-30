В Иране стартует предвыборная кампания в связи с внеочередными президентскими выборами

30 мая в Иране стартует предвыборная кампания в связи с внеочередными президентскими выборами.

30 мая в Иране стартует предвыборная кампания в связи с внеочередными президентскими выборами.

Как передает Report со ссылкой на агентство Tasnim, об этом сообщил министр внутренних дел Ирана Ахмад Вахиди.

Он выразил надежду на соблюдение в этом процессе всех правил, основанных на исламской морали.

Согласно иранскому законодательству, на первом этапе избирательной кампании кандидаты подают документы в Избирательный штаб. После изучения документов Министерством внутренних дел и Контрольным советом Ирана начинается агитационная кампания кандидатов. На нынешних внеочередных президентских выборах агитационная кампания охватит период с 12 по 27 июня. Выборы состоятся 28 июня.

Напомним, что 19 мая вертолет, перевозивший президента Ирана Ибрахима Раиси, потерпел крушение у города Верзеган недалеко от ирано-азербайджанской границы. Все пассажиры и экипаж вертолета президента погибли при крушении. В соответствии с Конституцией Ирана обязанности президента до проведения выборов, которые должны быть организованы в течение 50 дней, исполняет первый вице-президент.