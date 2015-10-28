Путин: Внешних угроз для стран СНГ меньше не становится

Баку. 28 октября. REPORT.AZ/ "Угроз для стран СНГ меньше не становится, при этом можно констатировать, что проблемы даже усугубляются - к старым добавляются новые".

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководителями органов безопасности и спецслужб стран СНГ.

В частности, Путин обратил внимание на сложную ситуацию в Афганистане и на Ближнем Востоке.

По его словам, ни одно государство в мире не может эффективно бороться с терроризмом в одиночку. "Без эффективной работы ваших служб наши государства развиваться не могут", - заявил В.Путин.