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    Путин: Внешних угроз для стран СНГ меньше не становится

    Ни одно государство в мире не может эффективно бороться с терроризмом в одиночку

    Баку. 28 октября. REPORT.AZ/ "Угроз для стран СНГ меньше не становится, при этом можно констатировать, что проблемы даже усугубляются - к старым добавляются новые".

    Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководителями органов безопасности и спецслужб стран СНГ. 

    В частности, Путин обратил внимание на сложную ситуацию в Афганистане и на Ближнем Востоке.

    По его словам, ни одно государство в мире не может эффективно бороться с терроризмом в одиночку. "Без эффективной работы ваших служб наши государства развиваться не могут", - заявил В.Путин. 

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