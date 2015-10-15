​Путин: У России и Казахстана большие планы по нефтедобыче на Каспии

Баку. 15 октября. REPORT.AZ/ У России и Казахстана большие планы по совместной нефтедобыче в Каспийском море.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил президент России Владимир Путин.

"У нас большие планы по совместной нефтедобыче на Каспии", — сказал Путин по итогам переговоров с главой Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.

Президент РФ напомнил, что через территорию России проходит казахстанская нефть на внешние рынки. Он добавил, что подписано соглашение по разграничению северной части Каспийского моря, что позволит компаниям приступить к освоению крупного углеводородного месторождения.