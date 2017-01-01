Путин соболезнует Эрдогану в связи с терактом в Стамбуле

Баку. 1 января. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с терактом в одном из ночных клубов Стамбула.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Трудно представить себе более циничное преступление, чем убийство мирных людей в разгар новогоднего праздника. Но террористам абсолютно чужды понятия человеческой морали. Наш общий долг - дать решительный отпор террористической агрессии", - говорится в сообщении.

В сообщении отмечается, что в борьбе с этим злом Россия была и остается надежным партнером Турции.

Президент России также выразил соболезнования родным и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.