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Путин: Россия готова увеличить поставки газа в Узбекистан

Путин: Россия готова увеличить поставки газа в Узбекистан Россия готова увеличить объем поставок газа в Узбекистан через Казахстан.
В регионе
27 мая 2024 г. 14:39
Путин: Россия готова увеличить поставки газа в Узбекистан

Россия готова увеличить объем поставок газа в Узбекистан через Казахстан.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом президент России Владимир Путин сказал на переговорах с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым в расширенном составе.

Президент России напомнил о начале поставок российского газа в Узбекистан через Казахстан: "Сейчас экспорт осуществляется с большим опережением графика, готовы при необходимости увеличить этот объем".

Напомним, 7 октября 2023 года президенты России Владимир Путин, Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Казахстана Касым-Жомарт Токаев дали старт транзиту российского природного газа по территории Казахстана в Узбекистан через магистральный газопровод "Средняя Азия - Центр".

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Версия на азербайджанском языке Putin: "Rusiya Özbəkistana qaz tədarükünü artırmağa hazırdır"

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