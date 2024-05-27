Путин: Россия готова увеличить поставки газа в Узбекистан

Россия готова увеличить объем поставок газа в Узбекистан через Казахстан.

Россия готова увеличить объем поставок газа в Узбекистан через Казахстан.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом президент России Владимир Путин сказал на переговорах с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым в расширенном составе.

Президент России напомнил о начале поставок российского газа в Узбекистан через Казахстан: "Сейчас экспорт осуществляется с большим опережением графика, готовы при необходимости увеличить этот объем".

Напомним, 7 октября 2023 года президенты России Владимир Путин, Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Казахстана Касым-Жомарт Токаев дали старт транзиту российского природного газа по территории Казахстана в Узбекистан через магистральный газопровод "Средняя Азия - Центр".