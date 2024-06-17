Турецкий депутат: Братство Азербайджана и Турции усиливает мощь ОТГ

17:01

Братство Азербайджана и Турции усиливает мощь Организации тюркских государств (ОТГ).

Об этом анкарскому бюро Report сказал депутат Великого национального собрания Турции Камиль Айдын.

По его словам, Шушинская декларация способствует усилению ОТГ: ”Никогда в истории между Турцией и Азербайджаном не было таких тесных дружеских отношений, и это братство приводит к укреплению тюркского мира в целом".

"Во время последнего визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Анкару. Мы наблюдали, как президент Эрдоган тепло встретил его в аэропорту. То же происходит, когда Эрдоган едет в Азербайджан, мы видим, как тепло его встречают. Ожидается, что Эрдоган примет участие и в саммите в Шуше, который пройдет в следующем месяце, и на COP29 в ноябре в Баку. Он также отметил, что отношения между Азербайджаном и Турцией основаны на братстве", сказал депутат.