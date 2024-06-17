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Турецкий депутат: Братство Азербайджана и Турции усиливает мощь ОТГ

Турецкий депутат: Братство Азербайджана и Турции усиливает мощь ОТГ 17:01
В регионе
17 июня 2024 г. 17:32
Турецкий депутат: Братство Азербайджана и Турции усиливает мощь ОТГ

Братство Азербайджана и Турции усиливает мощь Организации тюркских государств (ОТГ).

Об этом анкарскому бюро Report сказал депутат Великого национального собрания Турции Камиль Айдын.

По его словам, Шушинская декларация способствует усилению ОТГ: ”Никогда в истории между Турцией и Азербайджаном не было таких тесных дружеских отношений, и это братство приводит к укреплению тюркского мира в целом".

"Во время последнего визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Анкару. Мы наблюдали, как президент Эрдоган тепло встретил его в аэропорту. То же происходит, когда Эрдоган едет в Азербайджан, мы видим, как тепло его встречают. Ожидается, что Эрдоган примет участие и в саммите в Шуше, который пройдет в следующем месяце, и на COP29 в ноябре в Баку. Он также отметил, что отношения между Азербайджаном и Турцией основаны на братстве", сказал депутат.

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Версия на английском языке Azerbaijan-Türkiye brotherhood strengthening Turkic world, Turkish MP says
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