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Кремль: Путин и Эрдоган могут встретиться в Астане в рамках саммита ШОС

Кремль: Путин и Эрдоган могут встретиться в Астане в рамках саммита ШОС Кремль будет обсуждать возможность проведения встречи президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана на полях саммита ШОС в Астане в случае, если Эрдоган примет в нем участие.
В регионе
17 июня 2024 г. 18:44
Кремль: Путин и Эрдоган могут встретиться в Астане в рамках саммита ШОС

Кремль будет обсуждать возможность проведения встречи президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана на полях саммита ШОС в Астане в случае, если Эрдоган примет в нем участие.

Как передает Report, об этом сообщил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков.

По словам Ушакова, вопрос встречи двух лидеров стоит на повестке дня.

"Я исхожу из того, что если президент Турецкой Республики будет участвовать в саммите ШОС, опять-таки в качестве приглашенного, то мы несомненно будем вести дело к тому, чтобы провести обстоятельную двустороннюю встречу лидеров России и Турции. Она действительно назрела, и это понимают как в Москве, так и в Анкаре", - добавил помощник российского лидера.

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Версия на азербайджанском языке Kreml: Putin və Ərdoğan Astanada ŞƏT sammiti çərçivəsində görüşə bilər

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