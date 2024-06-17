Кремль: Путин и Эрдоган могут встретиться в Астане в рамках саммита ШОС

Кремль будет обсуждать возможность проведения встречи президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана на полях саммита ШОС в Астане в случае, если Эрдоган примет в нем участие.
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По словам Ушакова, вопрос встречи двух лидеров стоит на повестке дня.
"Я исхожу из того, что если президент Турецкой Республики будет участвовать в саммите ШОС, опять-таки в качестве приглашенного, то мы несомненно будем вести дело к тому, чтобы провести обстоятельную двустороннюю встречу лидеров России и Турции. Она действительно назрела, и это понимают как в Москве, так и в Анкаре", - добавил помощник российского лидера.