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Турция ужесточит процедуры досмотра личного багажа в аэропортах

Турция ужесточит процедуры досмотра личного багажа в аэропортах Турция может ужесточить правила и процедуры досмотра личного багажа в аэропортах.
В регионе
17 июня 2024 г. 16:47
Турция ужесточит процедуры досмотра личного багажа в аэропортах

Турция может ужесточить правила и процедуры досмотра личного багажа в аэропортах.

Об сообщает Report со ссылкой на газету “Hurriyet”.

“Законопроект, который меняет порядок обеспечения безопасности и досмотров в аэропортах в соответствии с условиями Чикагской конвенции, Международного соглашения о гражданской авиации, будет обсуждаться на Генеральной ассамблее Великого национального собрания Турции после Гурбан-байрам”, - говорится в сообщении.

В случае принятия закона, станет обязательным досмотр вручную пассажиров и их личных вещей на входе в терминал и при входе в зону посадки. Это касается как личного багажа, так и электронных устройств.

В случае отказа от досмотра, пассажира не пустят в аэропорт или в зону вылета. Проверкой будут заниматься сотрудники частных охранных структур под надзором полиции. Аналогичный режим вводится и для всех остальных грузов.

Отмечается что эти изменения, помимо соответствия международным стандартам, также позволят усилить меры внутренней безопасности.

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Версия на английском языке Türkiye set to tighten airport security with stricter baggage screening procedures

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