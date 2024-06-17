Турция ужесточит процедуры досмотра личного багажа в аэропортах

Турция может ужесточить правила и процедуры досмотра личного багажа в аэропортах.

Турция может ужесточить правила и процедуры досмотра личного багажа в аэропортах.

Об сообщает Report со ссылкой на газету “Hurriyet”.

“Законопроект, который меняет порядок обеспечения безопасности и досмотров в аэропортах в соответствии с условиями Чикагской конвенции, Международного соглашения о гражданской авиации, будет обсуждаться на Генеральной ассамблее Великого национального собрания Турции после Гурбан-байрам”, - говорится в сообщении.

В случае принятия закона, станет обязательным досмотр вручную пассажиров и их личных вещей на входе в терминал и при входе в зону посадки. Это касается как личного багажа, так и электронных устройств.

В случае отказа от досмотра, пассажира не пустят в аэропорт или в зону вылета. Проверкой будут заниматься сотрудники частных охранных структур под надзором полиции. Аналогичный режим вводится и для всех остальных грузов.

Отмечается что эти изменения, помимо соответствия международным стандартам, также позволят усилить меры внутренней безопасности.