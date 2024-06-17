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Путин назначил новых заместителей министра обороны России

Путин назначил новых заместителей министра обороны России Президент России Владимир Путин назначил новых заместителей министра обороны.
В регионе
17 июня 2024 г. 18:21
Путин назначил новых заместителей министра обороны России

Президент России Владимир Путин назначил новых заместителей министра обороны.

Как передает российское бюро Report, соответствующее распоряжение подписал глава российского государства.

Леонид Горнин назначен первым заместителем министра обороны, а Анна Цивилева и Павел Фрадков - заместителями министра.

Предыдущим распоряжением Николай Панков, Руслан Цаликов, Татьяна Шевцова и Павел Попов были освобождены от обязанностей заместителей министра обороны.

Таким образом, количество заместителей увеличилось до 12. До этого у главы министерства было 11 заместителей.

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Версия на азербайджанском языке Putin müdafiə nazirinə yeni müavinlər təyin edib

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