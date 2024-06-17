У министра обороны РФ теперь будет 12 заместителей

Президент России Владимир Путин подписал указ, по которому у министра обороны РФ будет 12 заместителей, в том числе два первых.

Президент России Владимир Путин подписал указ, по которому у министра обороны РФ будет 12 заместителей, в том числе два первых.

Как передает Report , со ссылкой на ТАСС, ранее глава оборонного ведомства имел 11 заместителей.

"Разрешить иметь в Министерстве обороны РФ 12 заместителей министра, в том числе двух первых заместителей министра, одного статс-секретаря - заместителя министра, одного заместителя министра - начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ и одного заместителя министра - руководителя аппарата Министерства обороны РФ", - говорится в опубликованном документе.