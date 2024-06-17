Госдепартамент США: Армянское правительство должно само решать когда выходить из ОДКБ

Госдепартамент США представил позицию Вашингтона по поводу возможного выхода Армении из ОДКБ.

Госдепартамент США представил позицию Вашингтона по поводу возможного выхода Армении из ОДКБ.

Как передает Report, об этом сообщили в Госдепе на запрос "Голоса Америки".

"Это должно решить правительство Армении, и мы это уважаем. Мы не увидели ничего, что свидетельствовало бы о том, что военное присутствие России способствует тому, чтобы Южный Кавказ стал более мирным и стабильным регионом", - отметили в Госдепартаменте.

Отметим, что 13 июня премьер Армении с трибуны парламента заявил о намерении страны выйти из ОДКБ. Точные сроки он не сообщил, отметив, что Ереван сделает это, когда посчитает целесообразным. Ранее Ереван заявил о заморозке членства в ОДКБ и прекратил вносить членские взносы в Организацию.