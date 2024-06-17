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Госдепартамент США: Армянское правительство должно само решать когда выходить из ОДКБ

Госдепартамент США: Армянское правительство должно само решать когда выходить из ОДКБ Госдепартамент США представил позицию Вашингтона по поводу возможного выхода Армении из ОДКБ.
В регионе
17 июня 2024 г. 19:07
Госдепартамент США: Армянское правительство должно само решать когда выходить из ОДКБ

Госдепартамент США представил позицию Вашингтона по поводу возможного выхода Армении из ОДКБ.

Как передает Report, об этом сообщили в Госдепе на запрос "Голоса Америки".

"Это должно решить правительство Армении, и мы это уважаем. Мы не увидели ничего, что свидетельствовало бы о том, что военное присутствие России способствует тому, чтобы Южный Кавказ стал более мирным и стабильным регионом", - отметили в Госдепартаменте.

Отметим, что 13 июня премьер Армении с трибуны парламента заявил о намерении страны выйти из ОДКБ. Точные сроки он не сообщил, отметив, что Ереван сделает это, когда посчитает целесообразным. Ранее Ереван заявил о заморозке членства в ОДКБ и прекратил вносить членские взносы в Организацию.

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Версия на азербайджанском языке Dövlət Departamenti: Ermənistanın KTMT-dən çıxması ilə bağlı özü qərar verməlidir

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