Фракция Пашиняна сорвала заседание парламента Армении, посвященное посланию кабмину об отставке

Фракция премьер-министра Армении Никола Пашиняна "Гражданский договор" не приняла участие и сорвала заседание парламента, на котором оппозиция намеревалась принять послание законодательного органа с призывом к отставке правительства.

Фракция премьер-министра Армении Никола Пашиняна "Гражданский договор" не приняла участие и сорвала заседание парламента, на котором оппозиция намеревалась принять послание законодательного органа с призывом к отставке правительства.

Как передает Report, заседание транслировали в режиме реального времени местные телеканалы.

"Зарегистрированы 34 депутата, кворума нет", - сказал спикер парламента Ален Симонян, добавив, что если в течение 4 часов наберется надлежащее количество голосов, то заседание продолжится. В парламенте, насчитывающем 107 депутатов, у фракции Пашиняна 71 мандат.