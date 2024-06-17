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Фракция Пашиняна сорвала заседание парламента Армении, посвященное посланию кабмину об отставке

Фракция Пашиняна сорвала заседание парламента Армении, посвященное посланию кабмину об отставке Фракция премьер-министра Армении Никола Пашиняна "Гражданский договор" не приняла участие и сорвала заседание парламента, на котором оппозиция намеревалась принять послание законодательного органа с призывом к отставке правительства.
В регионе
17 июня 2024 г. 18:52
Фракция Пашиняна сорвала заседание парламента Армении, посвященное посланию кабмину об отставке

Фракция премьер-министра Армении Никола Пашиняна "Гражданский договор" не приняла участие и сорвала заседание парламента, на котором оппозиция намеревалась принять послание законодательного органа с призывом к отставке правительства.

Как передает Report, заседание транслировали в режиме реального времени местные телеканалы.

"Зарегистрированы 34 депутата, кворума нет", - сказал спикер парламента Ален Симонян, добавив, что если в течение 4 часов наберется надлежащее количество голосов, то заседание продолжится. В парламенте, насчитывающем 107 депутатов, у фракции Пашиняна 71 мандат.

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