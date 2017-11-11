Путин прокомментировал отмену встречи с Трампом

Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин считает отсутствие своей отдельной встречи с президентом США Дональдом Трампом на саммите АТЭС свидетельством продолжающегося кризиса в отношениях двух стран, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Это говорит о том, что отношения между Россией и США пока не вышли из состояния кризиса" — сказал Путин, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

"Мы готовы к тому, чтобы перевернуть эту страницу и пойти дальше, смотреть в будущее, решать проблемы, в которых заинтересован и народ США, и народ России, думать о том, чтобы наполнить конкретным серьезным содержанием наши экономические связи", — подчеркнул он.