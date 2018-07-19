Путин призвал задуматься о последствиях вхождения Грузии и Украины в НАТО

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Баку. 19 июля. REPORT.AZ/ Россия будет реагировать соразмерно на агрессивные шаги со стороны НАТО, тем, кто стремится включить Украину или Грузию в состав альянса, следует подумать о последствиях такой безответственной политики. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании с послами и постоянными представителями РФ.

"На подобные агрессивные шаги, которые представляют прямую угрозу России, будем реагировать соразмерно. Нашим коллегам, которые играют на обострение, стремятся включить, в том числе, скажем, Украину или Грузию в военную орбиту альянса, следовало бы подумать о возможных последствиях такой безответственной политики", — сказал Путин.

"Ключ к обеспечению безопасности и стабильности в Европе — именно в том, чтобы расширять сотрудничество и восстанавливать доверие, а не развертывание у российских границ новых баз и военной инфраструктуры НАТО, что сейчас и происходит", — заявил он.