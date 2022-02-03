Путин и Макрон в третий раз за неделю провели телефонный разговор

Президент РФ Владимир Путин в четверг в телефонном разговоре с коллегой из Франции Эмманюэлем Макроном обсудил вопросы, связанные с переговорами России с США и НАТО о гарантиях безопасности.

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с коллегой из Франции Эмманюэлем Макроном обсудил вопросы, связанные с переговорами России с США и НАТО о гарантиях безопасности.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Стороны провели телефонный разговор в третий раз за неделю.

"Продолжен предметный диалог по ситуации вокруг Украины и вопросам, связанным с российской инициативой о выработке долгосрочных правовых гарантий безопасности Российской Федерации", - говорится в сообщении.

В Кремле добавили, что собеседники обменялись оценками текущего положения дел, в том числе с учетом недавних контактов с рядом международных партнеров, а также в контексте председательства Франции в Совете Европейского союза.