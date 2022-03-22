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Путин и Макрон обсудили ситуацию вокруг Украины

Путин и Макрон обсудили ситуацию вокруг Украины Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с президентом Франции Эмманюэлем Макроном ситуацию вокруг Украины, в том числе состоялся обмен мнениями о ходе переговоров между российскими и украинскими представителями.
В регионе
22 марта 2022 г. 22:55
Путин и Макрон обсудили ситуацию вокруг Украины

Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с президентом Франции Эмманюэлем Макроном ситуацию вокруг Украины, в том числе состоялся обмен мнениями о ходе переговоров между российскими и украинскими представителями.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"По инициативе французской стороны состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Французской Республики Эмманюэлем Макроном. Продолжен обстоятельный обмен мнениями о ситуации вокруг Украины, в том числе о ходе ведущихся переговоров между российскими и украинскими представителями", - говорится в сообщении.

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