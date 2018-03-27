Путин и Эрдоган обсудили по телефону подготовку к саммиту по Сирии

Баку. 27 марта. REPORT.AZ/ Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил по телефону с российским коллегой Владимиром Путиным подготовку к саммиту лидеров РФ, Турции и Ирана по Сирии, который пройдет в Анкаре 4 апреля.

Как передает Report, об этом сообщил во вторник РИА Новости источник в администрации турецкого лидера.

"Лидеры двух стран обсудили по телефону подготовку к трехстороннему саммиту РФ-Турция-Иран по сирийскому урегулированию, который состоится в Анкаре 4 апреля. Стороны также коснулись вопросов развития двусторонних отношений, подтвердили решимость развивать их во всех сферах деятельности", - заявил собеседник агентства.

Он добавил, что Эрдоган выразил соболезнования Путину и всему народу России в связи с пожаром в торговом центре в Кемерово, который повлек многочисленные человеческие жертвы.