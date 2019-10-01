Путин: ЕАЭС ведет переговоры о сотрудничестве с 13 странами

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) расширяет географию сотрудничества и ведет переговоры с 13 странами.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил президент России Владимир Путин на заседании Высшего евразийского экономического совета в Ереване.

"География контактов нашего союза постоянно расширяется, объединение ведет предметные переговоры о сотрудничестве с тринадцатью странами и более, чем двадцатью международными структурами и организациями", - сказал В.Путин.

По его словам, речь идет, в том числе, о Сербии, Израиле, Египте.

Российский президент также анонсировал скорое начало переговоров о создании зоны свободной торговли между ЕАЭС и Индией.

"Вскоре стартуют аналогичные переговоры по зоне свободной торговли с Индией с ее колоссальным, огромным рынком", - добавил В.Путин. Он отметил, что на данный момент Индия является "страной номер один" по темпам экономического роста.

"Ожидаем также, что в конце октября вступит в силу временное соглашение, ведущее к образованию зоны свободной торговли между ЕврАзЭС и Ираном. Его реализация приведет к значительному снижению импортных тарифов, отмене других ограничений, мешающих движению товарных потоков", - сказал Путин.