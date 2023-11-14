О нас

Профильная комиссия парламента Турции обсудит протокол о приеме Швеции в НАТО

Профильная комиссия парламента Турции обсудит протокол о приеме Швеции в НАТО Комиссия по международным вопросам турецкого парламента 16 ноября приступит к обсуждению протокола о вступлении Швеции в НАТО.
В регионе
14 ноября 2023 г. 14:40
Профильная комиссия парламента Турции обсудит протокол о приеме Швеции в НАТО

Комиссия по международным вопросам парламента Турции 16 ноября приступит к обсуждению протокола о вступлении Швеции в НАТО.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

Обсуждение документа в комиссии начнется в этот четверг. После его утверждения он будет вынесен на голосование парламента в целом.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал протокол о присоединении Швеции к НАТО и внес его в парламент 23 октября. Турецкие власти ранее заявляли о возможности рассмотрения заявки Швеции в октябре, с началом осенней сессии парламента.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Turkish parliament to discuss Sweden’s NATO membership 
Версия на азербайджанском языке İsveçin NATO-ya qəbul protokolu TBMM-də müzakirəyə çıxarılır

Экслюзивные новости

Эксперт: Армянская диаспора в ЕС активно распространяет дезинформацию об Азербайджане
Эксперт: Армянская диаспора в ЕС активно распространяет дезинформацию об Азербайджане
14 ноября 2023 г. 14:52
В Ходжалы установят монумент в память о жертвах геноцида - ЭКСКЛЮЗИВ
В Ходжалы установят монумент в память о жертвах геноцида - ЭКСКЛЮЗИВ
13 ноября 2023 г. 16:03
Срок пребывания турецких военнослужащих в Азербайджане продлят еще на один год
Срок пребывания турецких военнослужащих в Азербайджане продлят еще на один год
13 ноября 2023 г. 13:56
Министр культуры Азербайджана посетит Турцию для участия в мероприятиях в рамках дней города Шуша
Министр культуры Азербайджана посетит Турцию для участия в мероприятиях в рамках дней города Шуша
11 ноября 2023 г. 17:26
В Лачыне выполнено 80% работ по созданию городской инфраструктуры, открыто 5 фабрик
В Лачыне выполнено 80% работ по созданию городской инфраструктуры, открыто 5 фабрик
11 ноября 2023 г. 16:22
​​​​​​​Житель Лачына: Мы довольны созданными условиями
Фото​​​​​​​Житель Лачына: Мы довольны созданными условиями
11 ноября 2023 г. 13:33
Азербайджан закупил 100 новых карет скорой помощи
Азербайджан закупил 100 новых карет скорой помощи
11 ноября 2023 г. 11:54
Офицер ВС Украины: Азербайджан первый в регионе СНГ обеспечил свою территориальную целостность
Офицер ВС Украины: Азербайджан первый в регионе СНГ обеспечил свою территориальную целостность
9 ноября 2023 г. 16:17
Российские политологи: Парад в Ханкенди демонстрирует полный провал планов Армении
Российские политологи: Парад в Ханкенди демонстрирует полный провал планов Армении
8 ноября 2023 г. 12:00
Более 200 выпускников азербайджанских вузов не смогли получить дипломы в этом году
Более 200 выпускников азербайджанских вузов не смогли получить дипломы в этом году
7 ноября 2023 г. 16:55

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi