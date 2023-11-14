Профильная комиссия парламента Турции обсудит протокол о приеме Швеции в НАТО

Комиссия по международным вопросам турецкого парламента 16 ноября приступит к обсуждению протокола о вступлении Швеции в НАТО.

Комиссия по международным вопросам парламента Турции 16 ноября приступит к обсуждению протокола о вступлении Швеции в НАТО.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

Обсуждение документа в комиссии начнется в этот четверг. После его утверждения он будет вынесен на голосование парламента в целом.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал протокол о присоединении Швеции к НАТО и внес его в парламент 23 октября. Турецкие власти ранее заявляли о возможности рассмотрения заявки Швеции в октябре, с началом осенней сессии парламента.