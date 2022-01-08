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Приостановку работы аэропорта Алматы продлили

Приостановку работы аэропорта Алматы продлили Аэропорт Алматы не будет работать до 10 января.
В регионе
8 января 2022 г. 18:26
Приостановку работы аэропорта Алматы продлили

Аэропорт Алматы не будет работать до 10 января.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал "Хабар-24" со ссылкой на пресс-службу авиапредприятия.

По информации телеканала, аэропорт Алматы будет закрыт до 10 января.

8 января пресс-служба министерства индустрии и инфраструктурного развития республики сообщила, что более 160 из 216 запланированных на субботу внутренних авиарейсов в Казахстане отменены, основными причинами всех задержек и отмены рейсов являются закрытие аэропортов городов Актау, Талдыкорган, Алматы и проблемы с интернетом для подготовки к рейсам.

В среду президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил на заседании Совета безопасности, что в Алматы террористическими бандами захвачены аэропорт и пять самолетов, среди которых есть и иностранные. Позже в результате спецоперации воздушная гавань была освобождена.

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Версия на азербайджанском языке Almatı hava limanı yanvarın 10-dək işləməyəcək

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