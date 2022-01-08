О нас
Report Georgia
Аудио новости

Приостановку работы аэропорта Алматы продлили до 10 января

Приостановку работы аэропорта Алматы продлили до 10 января Аэропорт Алматы не будет работать до 10 января.
В регионе
8 января 2022 г. 18:26
Приостановку работы аэропорта Алматы продлили до 10 января

Аэропорт Алматы не будет работать до 10 января.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал "Хабар-24" со ссылкой на пресс-службу авиапредприятия.

По информации телеканала, аэропорт Алматы будет закрыт до 10 января.

8 января пресс-служба министерства индустрии и инфраструктурного развития республики сообщила, что более 160 из 216 запланированных на субботу внутренних авиарейсов в Казахстане отменены, основными причинами всех задержек и отмены рейсов являются закрытие аэропортов городов Актау, Талдыкорган, Алматы и проблемы с интернетом для подготовки к рейсам.

В среду президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил на заседании Совета безопасности, что в Алматы террористическими бандами захвачены аэропорт и пять самолетов, среди которых есть и иностранные. Позже в результате спецоперации воздушная гавань была освобождена.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Экслюзивные новости

Aztelecom открыл филиал в Шуше
Aztelecom открыл филиал в Шуше
6 января 2022 г. 17:04
Эксперты: Реформирование и обновление Минской группы уже невозможно
Эксперты: Реформирование и обновление Минской группы уже невозможно
6 января 2022 г. 14:08
В Баку сотрудница посольства Японии попала в аварию
В Баку сотрудница посольства Японии попала в аварию
6 января 2022 г. 11:51
ВОЗ: 2022 год должен стать концом пандемии COVID-19
ВОЗ: 2022 год должен стать концом пандемии COVID-19
6 января 2022 г. 10:47
Швейцария профинансирует ряд проектов в Азербайджане
Швейцария профинансирует ряд проектов в Азербайджане
5 января 2022 г. 14:17
SOCAR и «Транснефть» договорились о транзите нефти в этом году
SOCAR и «Транснефть» договорились о транзите нефти в этом году
5 января 2022 г. 11:13
Самые популярные имена для новорожденных в Азербайджане в 2021 году
Самые популярные имена для новорожденных в Азербайджане в 2021 году
1 января 2022 г. 11:02
Эксперты: Минская группа должна адаптироваться к новым реалиям в регионе
Эксперты: Минская группа должна адаптироваться к новым реалиям в регионе
31 декабря 2021 г. 16:37
Закир Гасанов назначил генерала на новую должность
Закир Гасанов назначил генерала на новую должность
30 декабря 2021 г. 17:48
Стало известно число граждан Азербайджана, которым запрещен въезд на Украину
Стало известно число граждан Азербайджана, которым запрещен въезд на Украину
29 декабря 2021 г. 15:34

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi