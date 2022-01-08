Приостановку работы аэропорта Алматы продлили до 10 января

Аэропорт Алматы не будет работать до 10 января.

Аэропорт Алматы не будет работать до 10 января.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал "Хабар-24" со ссылкой на пресс-службу авиапредприятия.

По информации телеканала, аэропорт Алматы будет закрыт до 10 января.

8 января пресс-служба министерства индустрии и инфраструктурного развития республики сообщила, что более 160 из 216 запланированных на субботу внутренних авиарейсов в Казахстане отменены, основными причинами всех задержек и отмены рейсов являются закрытие аэропортов городов Актау, Талдыкорган, Алматы и проблемы с интернетом для подготовки к рейсам.

В среду президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил на заседании Совета безопасности, что в Алматы террористическими бандами захвачены аэропорт и пять самолетов, среди которых есть и иностранные. Позже в результате спецоперации воздушная гавань была освобождена.