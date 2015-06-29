Баку. 29 июня. REPORT.AZ/ Евгений Примаков похоронен с воинскими почестями на Новодевичьем кладбище.

Как отмечает Report со ссылкой на ТАСС, в траурной церемонии сочли для себя необходимым принять участие не только родственники и близкие академика, но также президент России Владимир Путин, руководство администрации Кремля, члены правительства, сотни друзей и коллег ученого и политика.

Примакова похоронили с воинскими почестями как видного государственного деятеля.

Примаков скончался 26 июня на 86-м году жизни. Востоковед по образованию, Примаков начал политическую карьеру в конце 1980-х. В 1991 он возглавил советскую, а затем российскую Службу внешней разведки. В 1996 стал министром иностранных дел, а в 1998-м - председателем правительства РФ. В декабре 1999 года был избран депутатом Госдумы от блока "Отечество - Вся Россия". С 2001 по 2011 год Примаков занимал пост президента Торгово-промышленной палаты.