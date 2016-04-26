​Причиной взрыва в автобусе в Ереване была вещь пассажира

Баку. 26 апреля. REPORT.AZ/ Взрыв в автобусе в Ереване, жертвами которого накануне стали два человека, произошел в результате детонации предмета, принадлежавшего одному из пассажиров. Как сообщает Report со ссылкой на Panarmenian, об этом заявил начальник полиции Армении Владимир Гаспарян.

По данным правоохранительных органов, взрыв не был осколочным.

Версию о теракте Гаспарян пока не смог подтвердить или опровергнуть, поскольку все данные предварительные.

Однако он добавил, что взрыв не связан с газом или дизельным топливом автобуса. Накануне Гаспарян не исключил, что в автобусе сработало взрывное устройство, заложенное под одно из сидений.

Взрыв произошел в понедельник в автобусе 63-го маршрута, когда он проезжал по улице Алабяна в Ереване. Два человека погибли, еще семеро пострадали, в том числе двое детей. Двое пострадавших находятся в крайне тяжелом состоянии. По факту возбуждено уголовное дело.