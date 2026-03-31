При ударе по религиозному комплексу в Иране четыре человека погибли, 28 пострадали

В результате авиаудара США и Израиля по религиозному комплексу в городе Зенджан на северо-западе Ирана погибли четыре человека.

Как передает Report, об этом сообщило агентство ISNA.

Кроме того, еще 26 человек получили ранения различной степени тяжести.

Ранее иранский телеканал SNN сообщил о том, что в результате атаки ущерб нанесен куполу и минаретам.