Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    При ударе по религиозному комплексу в Иране четыре человека погибли, 28 пострадали

    • 31 марта, 2026
    В результате авиаудара США и Израиля по религиозному комплексу в городе Зенджан на северо-западе Ирана погибли четыре человека.

    Как передает Report, об этом сообщило агентство ISNA.

    Кроме того, еще 26 человек получили ранения различной степени тяжести.

    Ранее иранский телеканал SNN сообщил о том, что в результате атаки ущерб нанесен куполу и минаретам.

    İranda dini kompleksə endirilən zərbə nəticəsində 4 nəfər ölüb, 28 nəfər yaralanıb
    Four killed, 28 injured in strike on religious complex in Iran

