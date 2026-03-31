При ударе по религиозному комплексу в Иране четыре человека погибли, 28 пострадали
В регионе
- 31 марта, 2026
- 15:41
В результате авиаудара США и Израиля по религиозному комплексу в городе Зенджан на северо-западе Ирана погибли четыре человека.
Как передает Report, об этом сообщило агентство ISNA.
Кроме того, еще 26 человек получили ранения различной степени тяжести.
Ранее иранский телеканал SNN сообщил о том, что в результате атаки ущерб нанесен куполу и минаретам.
Последние новости
16:12
МИД Узбекистана и Казахстана подписали программу сотрудничества на 2026-2027 годыВ регионе
16:10
Видео
Один человек погиб, до 50 ранены при взрыве на заводе в Татарстране - ОБНОВЛЕНО-2Другие страны
16:03
В Казахстане дети пострадали в ДТП с автобусамиВ регионе
16:03
Кабинет министров внес изменения в порядок совершения нотариальных действийБизнес
16:01
Фото
Азербайджан и Венгрия обсудили сотрудничество в аграрной сфере и трансфер технологийАПК
15:58
В ОАЭ число раненых в результате иранских ударов возросло до 188 человекДругие страны
15:48
Сибига: Части иранской кассетной ракеты упали недалеко от посольства Украины в ИзраилеВ регионе
15:44
В Азербайджане меняется порядок контроля за деятельностью исполнительных чиновниковБизнес
15:41