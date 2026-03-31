İranda dini kompleksə endirilən zərbə nəticəsində 4 nəfər ölüb, 28 nəfər yaralanıb
Region
- 31 mart, 2026
- 16:05
ABŞ və İsrailin İranın şimal-qərbindəki Zəncan şəhərində yerləşən dini kompleksə endirdiyi hava zərbəsi nəticəsində 4 nəfər ölüb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "ISNA" agentliyi məlumat yayıb.
Bundan başqa, daha 26 nəfər müxtəlif dərəcəli xəsarətlər alıb.
Daha əvvəl İranın "SNN" telekanalı hücum nəticəsində günbəzə və minarələrə ziyan dəydiyi barədə məlumat vermişdi.
Son xəbərlər
