İlham Əliyev ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İranda dini kompleksə endirilən zərbə nəticəsində 4 nəfər ölüb, 28 nəfər yaralanıb

    • 31 mart, 2026
    • 16:05
    ABŞ və İsrailin İranın şimal-qərbindəki Zəncan şəhərində yerləşən dini kompleksə endirdiyi hava zərbəsi nəticəsində 4 nəfər ölüb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "ISNA" agentliyi məlumat yayıb.

    Bundan başqa, daha 26 nəfər müxtəlif dərəcəli xəsarətlər alıb.

    Daha əvvəl İranın "SNN" telekanalı hücum nəticəsində günbəzə və minarələrə ziyan dəydiyi barədə məlumat vermişdi.

    При ударе по религиозному комплексу в Иране четыре человека погибли, 28 пострадали
    Four killed, 28 injured in strike on religious complex in Iran

    Son xəbərlər

    16:36

    Ağdərədə istifadəyə yararsız döyüş sursatları məhv ediləcək

    Hərbi
    16:30

    EBRD-nin manatla buraxdığı istiqrazlara görə növbəti faizlər ödəniləcək

    Maliyyə
    16:27

    ABŞ müharibə naziri İranı xəbərdar etdi: Razılaşmanı qəbul edin

    Region
    16:25

    Heqset: Yaxın günlər həlledici olacaq və İran bunu bilir

    Digər ölkələr
    16:25

    Azərbaycanın basketbol millisinin AVRO-2029-un ilkin seçmə mərhələsindəki rəqibləri bəlli olub

    Komanda
    16:21

    Özbəkistan və Qazaxıstan XİN-ləri 2026-2027-ci illər üçün əməkdaşlıq proqramı imzalayıblar

    Region
    16:16

    SEPAH: İran ordusunun Baş Qərargah rəisinin müşaviri öldürülüb

    Region
    16:15

    Bayram günlərində respublika yollarında baş verən qəzaların sayı açıqlanıb

    Hadisə
    16:12
    Video

    Tatarıstanda zavodda partlayış olub, 1 nəfər ölüb, 50-yə yaxın yaralı var - YENİLƏNİB

    Energetika
    Bütün Xəbər Lenti