При ракетном ударе по Керманшаху погибли три человека

В результате ракетного удара США и Израиля по жилому кварталу в иранской провинции Керманшах погибли три человека.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство Fars, впри атаке были разрушены девять частных жилых домов, повреждены около 30 квартир.

"В результате ракетного удара по жилому кварталу Шариати города Керманшах погибли три человека", - отмечается в сообщении.

Уточняется, что из-под завалов также спасены два человека.