İranın Kirmanşah şəhəri raket hücumuna məruz qalıb, ölənlər var
- 31 mart, 2026
- 19:24
ABŞ və İsrail ordusunun İranın Kirmanşah vilayətində yaşayış məntəqəsinə raket hücumu nəticəsində 3 nəfər ölüb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Fars" xəbər agentliyi məlumat yayıb.
"Kirmanşahın Şəriəti məhəlləsindəki yaşayış ərazisinə edilən raket hücumunda 3 nəfər həlak olub",- məlumatda bildirilib və əlavə edilib ki, dağıntılar altından iki nəfər sağ çıxarılıb.
Qeyd olunub ki, 9 fərdi yaşayış evi dağılıb, 30-a yaxın mənzil zədələnib.
19:42
19:38
19:37
19:25
19:24
19:17
19:16
19:13
19:07