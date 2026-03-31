İlham Əliyev ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı WUF13
    İranın Kirmanşah şəhəri raket hücumuna məruz qalıb, ölənlər var

    31 mart, 2026
    ABŞ və İsrail ordusunun İranın Kirmanşah vilayətində yaşayış məntəqəsinə raket hücumu nəticəsində 3 nəfər ölüb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Fars" xəbər agentliyi məlumat yayıb.

    "Kirmanşahın Şəriəti məhəlləsindəki yaşayış ərazisinə edilən raket hücumunda 3 nəfər həlak olub",- məlumatda bildirilib və əlavə edilib ki, dağıntılar altından iki nəfər sağ çıxarılıb.

    Qeyd olunub ki, 9 fərdi yaşayış evi dağılıb, 30-a yaxın mənzil zədələnib.

    ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Kirmanşah
    При ракетном ударе по Керманшаху погибли три человека

