Президент Турции: Мы вынуждены переформировать ООН

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Баку. 7 мая. REPORT.AZ/ "Мы будем жаловаться на Израиль в обоих мирах".

Как сообщает Report, об этом на прошедшей в Стамбуле церемонии вручения премии мира "Зейтундагы" заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, затронув вопрос Иерусалима и Палестины.

"Мы вынуждены повторно сформировать Организацию Объединенных Наций. Естественно, это не понравится пяти странам. Другие государства также их боятся. Но мы никого не боимся. Мы привержены Аллаху и нашей нации. Будем защищать это до последнего вздоха", - подчеркнул он.