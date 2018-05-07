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    Президент Турции: Мы вынуждены переформировать ООН

    © REUTERS/Umit Bektas

    Баку. 7 мая. REPORT.AZ/ "Мы будем жаловаться на Израиль в обоих мирах".

    Как сообщает Report, об этом на прошедшей в Стамбуле церемонии вручения премии мира "Зейтундагы" заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, затронув вопрос Иерусалима и Палестины.

    "Мы вынуждены повторно сформировать Организацию Объединенных Наций. Естественно, это не понравится пяти странам. Другие государства также их боятся. Но мы никого не боимся. Мы привержены Аллаху и нашей нации. Будем защищать это до последнего вздоха", - подчеркнул он. 

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