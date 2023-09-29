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Президент Таджикистана пригласил инвесторов к разработке месторождений в стране

Президент Таджикистана пригласил инвесторов к разработке месторождений в стране На территории Таджикистана находится более 600 месторождений ценных ресурсов, интересных для инвесторов. Правительство страны готово рассмотреть и поддержать их предложения по налаживанию взаимовыгодного сотрудничества.
В регионе
29 сентября 2023 г. 12:31
Президент Таджикистана пригласил инвесторов к разработке месторождений в стране

На территории Таджикистана находится более 600 месторождений ценных ресурсов, интересных для инвесторов. Правительство страны готово рассмотреть и поддержать их предложения по налаживанию взаимовыгодного сотрудничества.

Как передает Report со ссылкой на таджикские СМИ, об этом заявил президент страны Эмомали Рахмон на форуме "Душанбе Инвест-2023", который завершится 30 сентября.

Информируя о потенциале свободных экономических зон, он рассказал о возможностях страны для развития бизнеса, ориентированного на использование "зеленых" технологий: на производство или сборку электромобилей на базе таджикистанских мероприятий.

Форум организован по инициативе Комитета по инвестициям и управлению госимуществом республики и администрации Душанбе. В рамках форума ожидается подписание ряда соглашений в различных сферах.

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Версия на английском языке Tajik president invites investors to develop fields in country

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