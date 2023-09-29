Президент Таджикистана пригласил инвесторов к разработке месторождений в стране

На территории Таджикистана находится более 600 месторождений ценных ресурсов, интересных для инвесторов. Правительство страны готово рассмотреть и поддержать их предложения по налаживанию взаимовыгодного сотрудничества.

На территории Таджикистана находится более 600 месторождений ценных ресурсов, интересных для инвесторов. Правительство страны готово рассмотреть и поддержать их предложения по налаживанию взаимовыгодного сотрудничества.

Как передает Report со ссылкой на таджикские СМИ, об этом заявил президент страны Эмомали Рахмон на форуме "Душанбе Инвест-2023", который завершится 30 сентября.

Информируя о потенциале свободных экономических зон, он рассказал о возможностях страны для развития бизнеса, ориентированного на использование "зеленых" технологий: на производство или сборку электромобилей на базе таджикистанских мероприятий.

Форум организован по инициативе Комитета по инвестициям и управлению госимуществом республики и администрации Душанбе. В рамках форума ожидается подписание ряда соглашений в различных сферах.