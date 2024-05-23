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Король Бахрейна призвал РФ поддержать мирную конференцию по Палестине под эгидой ООН

Король Бахрейна призвал РФ поддержать мирную конференцию по Палестине под эгидой ООН В Кремле начались переговоры президента Владимира Путина с королем Бахрейна Хамадом бен Исой Аль Халифой. Переговоры начались с беседы в формате тет-а-тет.
В регионе
23 мая 2024 г. 14:40
Король Бахрейна призвал РФ поддержать мирную конференцию по Палестине под эгидой ООН

Король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа обратился к России с призывом поддержать идею проведения мирной конференции по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке под эгидой ООН.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он заявил перед началом переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

"В арабском мире есть полное понимание и согласие, что необходимо провести мирную международную конференцию [по Палестине]. Россия будет первой страной, к которой я обращусь с призывом поддержать идею проведения подобной конференции", - отметил он.

Ранее лидеры арабских стран по итогам саммита Лиги арабских государств выступили за проведение "международной конференции под эгидой ООН. Министрам иностранных дел арабских государств их лидеры поручили "связаться с главами МИД других стран, чтобы убедить их в кратчайшие сроки признать Государство Палестина и добиться получения им полноправного членства в ООН".

14.03

В Кремле начались переговоры президента Владимира Путина с королем Бахрейна Хамадом бен Исой Аль Халифой. Переговоры начались с беседы в формате тет-а-тет.

Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ.

Главы государств планируют обсудить урегулирование палестино-израильского конфликта. Также на повестке — состояние и перспективы российско-бахрейнского сотрудничества в торгово-экономической, энергетической и гуманитарной областях.

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Версия на английском языке King of Bahrain calls on Russia to support peace conference on Palestine under UN auspices

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