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    Президент Ирана прибыл в Армению

    В аэропорту Хасана Рухани встретил Серж Саргсян

    Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ Президент Ирана Хасан Рухани прибыл в Армению с официальным визитом.

    Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, в аэропорту Еревана Х.Рухани встретил президент Армении Серж Саргсян.

    Предполагается подписание ряда документов по углублению двустороннего сотрудничества в ряде сфер. Президенты двух стран выступят с заявлениями по итогам переговоров.

    Также С.Саргсян и Х.Рухани примут участие в армяно-иранском бизнес-форуме.

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