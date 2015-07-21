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    Президент Ирана: Отношения с Германией могут сблизить Европу и Ближний Восток

    Ранее в Иране заявили о необходимости полной ликвидации ядерного оружия

    Баку. 21 июля. REPORT.AZ/ Катализатором сближения стран Европы и Ближнего Востока может стать улучшение отношений между Ираном и Германией, заявил президент Ирана Хасан Роухани, сообщает Press TV.

    "Мы надеемся, что немецкая делегация сыграет положительную роль в расширении связей Ирана и Европы точно так же, как на переговорах", — сказал он.

    По его словам, расширение связей страны со странами "шестерки" в сферах торговли и экономики будет способно гарантировать соблюдение соглашения по ядерной программе.

    Ранее сообщалось, что в Иране заявили о необходимости полной ликвидации ядерного оружия, напоминает Report со ссылкой на издание "Газета.Ru".

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