Президент Ирана: Отношения с Германией могут сблизить Европу и Ближний Восток

Баку. 21 июля. REPORT.AZ/ Катализатором сближения стран Европы и Ближнего Востока может стать улучшение отношений между Ираном и Германией, заявил президент Ирана Хасан Роухани, сообщает Press TV.

"Мы надеемся, что немецкая делегация сыграет положительную роль в расширении связей Ирана и Европы точно так же, как на переговорах", — сказал он.

По его словам, расширение связей страны со странами "шестерки" в сферах торговли и экономики будет способно гарантировать соблюдение соглашения по ядерной программе.

Ранее сообщалось, что в Иране заявили о необходимости полной ликвидации ядерного оружия, напоминает Report со ссылкой на издание "Газета.Ru".