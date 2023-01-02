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Президент Еврокомиссии планирует совершить визит в Украину

Президент Еврокомиссии планирует совершить визит в Украину Президент Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен провела первый разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским в 2023 году.
В регионе
2 января 2023 г. 17:02
Президент Еврокомиссии планирует совершить визит в Украину

Президент Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен провела первый разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским в 2023 году.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом написала глава ЕК в Twitter.

"Во время первого разговора в новом году с президентом Зеленским я передала украинскому народу мою искреннюю поддержку и лучшие пожелания в 2023 году. ЕС будет поддерживать вас столько, сколько нужно. Мы поддерживаем вашу героическую борьбу. Борьбу за свободу и против жестокой агрессии", - написала она.

Фон дер Ляйен отметила, что ЕС будет поддерживать Украину в течение этой зимы генераторами, лампочками, укрытиями и школьными автобусами. Также продолжится и финансовая помощь.

Кроме того, скоро ЕС начнет выплачивать пакет поддержки в размере 18 млрд евро ежемесячными траншами.

"Я с нетерпением жду новой встречи с вами в скором времени в Украине", - добавила она.

Отметим, что фон дер Ляйен уже трижды посещала в Украине с начала полномасштабных боевых действий.

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