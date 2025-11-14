Президент Армении отправится с визитом в Грузию

В ближайшем будущем Грузию с официальным визитом посетит президент Армении Ваагн Хачатурян.

Как сообщает Report со ссылкой на Sputnik-Грузия, об этом на пресс-конференции в Тбилиси заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян.

В настоящее время глава МИД Армении находится с визитом в Грузии. Ожидается, что он проведет встречи с президентом страны Михаилом Кавелашвили и премьером Ираклием Кобахидзе.