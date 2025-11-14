Президент Армении отправится с визитом в Грузию
В регионе
- 14 ноября, 2025
- 12:36
В ближайшем будущем Грузию с официальным визитом посетит президент Армении Ваагн Хачатурян.
Как сообщает Report со ссылкой на Sputnik-Грузия, об этом на пресс-конференции в Тбилиси заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян.
В настоящее время глава МИД Армении находится с визитом в Грузии. Ожидается, что он проведет встречи с президентом страны Михаилом Кавелашвили и премьером Ираклием Кобахидзе.
Последние новости
13:09
Токаев: Объем сельхозпродукции Казахстана необходимо удвоить к 2030 годуВ регионе
13:09
АБР с 1999 года оказал Азербайджану финансовую поддержку в размере 5,5 млрд долларовФинансы
13:06
На Бали в ДТП погибли пять граждан КитаяДругие страны
13:05
Фото
Президент Ильхам Алиев принял делегацию Азиатского банка развитияВнешняя политика
13:04
В Азербайджане 6% расходов населения за 10 месяцев пришлось на топливоЭнергетика
13:03
Лейла Алиева посетила гребную базу в МингячевиреВнутренняя политика
13:00
Завтра в Азербайджане начинается отопительный сезонЭнергетика
12:58
Глава МИД: Грузия будет углублять сотрудничество с АрмениейВ регионе
12:55