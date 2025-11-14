Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    Президент Армении отправится с визитом в Грузию

    В регионе
    • 14 ноября, 2025
    • 12:36
    Президент Армении отправится с визитом в Грузию

    В ближайшем будущем Грузию с официальным визитом посетит президент Армении Ваагн Хачатурян.

    Как сообщает Report со ссылкой на Sputnik-Грузия, об этом на пресс-конференции в Тбилиси заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян.

    В настоящее время глава МИД Армении находится с визитом в Грузии. Ожидается, что он проведет встречи с президентом страны Михаилом Кавелашвили и премьером Ираклием Кобахидзе.

    Армения Грузия Арарат Мирзоян Ираклий Кобахидзе Ваагн Хачатурян Михаил Кавелашвили
    Ermənistan Prezidenti Gürcüstana səfər edəcək
    President of Armenia to visit Georgia

