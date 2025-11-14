Ermənistan Prezidenti Gürcüstana səfər edəcək
Region
- 14 noyabr, 2025
- 12:39
Ermənistan Prezidenti Vaaqn Xaçaturyan yaxın gələcəkdə Gürcüstana səfər edəcək.
"Report"un "Sputnik-Gürcüstan"a istinadən verdiyi məlumata görə, bunu Tbilisidə keçirilən mətbuat konfransında Ermənistanın xarici işlər naziri Ararat Mirzoyan bildirib.
Hazırda Ermənistanın xarici işlər naziri Gürcüstanda səfərdədir. Onun Gürcüstan Prezidenti Mixail Kavelaşvili və Baş nazir İrakli Kobaxidze ilə görüşlər keçirəcəyi gözlənilir.
