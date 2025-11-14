İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    Region
    • 14 noyabr, 2025
    • 12:39
    Ermənistan Prezidenti Gürcüstana səfər edəcək

    Ermənistan Prezidenti Vaaqn Xaçaturyan yaxın gələcəkdə Gürcüstana səfər edəcək.

    "Report"un "Sputnik-Gürcüstan"a istinadən verdiyi məlumata görə, bunu Tbilisidə keçirilən mətbuat konfransında Ermənistanın xarici işlər naziri Ararat Mirzoyan bildirib.

    Hazırda Ermənistanın xarici işlər naziri Gürcüstanda səfərdədir. Onun Gürcüstan Prezidenti Mixail Kavelaşvili və Baş nazir İrakli Kobaxidze ilə görüşlər keçirəcəyi gözlənilir.

