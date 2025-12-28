Rusiyanın Rostov vilayətində yük qatarı relsdən çıxıb

İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Rusiya Federasiyasının Rostov vilayətində yük qatarı relsdən çıxıb.

    "Report" xəbər verir ki, dekabrın 28-nə keçən gecə baş verən hadisə barədə Cənub Nəqliyyat Prokurorluğu məlumat yayıb.

    "Şimali Qafqaz dəmir yolunun Kiziterinka-Protoçnaya məntəqələri arasında yük qatarının lokomotivinin təkər cütləri relsdən çıxıb. Hadisənin səbəbləri və şəraiti araşdırılır", - qurumdan bildirilib.

    Prokurorluğun məlumatına görə, hadisə nəticəsində xəsarət alan olmayıb. Hadisə yerində bərpa işləri aparılır, nəzarət qurumu və hüquq-mühafizə orqanları araşdırmaya başlayıb.

    Bildirilib ki, hadisə səbəbindən 20 uzaqməsafəli və 5 şəhərətrafı qatarın hərəkəti ləngiyib.

    Rostov qatar Qəza
