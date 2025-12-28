В Ростовской области РФ грузовой поезд сошел с рельсов
В регионе
- 28 декабря, 2025
- 11:27
Грузовой поезд сошел с рельсов в Ростовской области РФ в ночь на 28 декабря.
Как передает Report, об этом сообщила Южная транспортная прокуратура России.
"На перегоне Кизитеринка – Проточная Северо-Кавказской железной дороги произошел сход колесных пар локомотива грузового поезда. (...) Причины и обстоятельства устанавливаются", - указали в ведомстве.
По информации прокуратуры, пострадавших в результате инцидента нет. На месте происшествия восстановительные работы, надзорное ведомство и правоохранительные органы начали проверку.
Из-за произошедшего 20 поездов дальнего следования и пять пригородного сообщения задерживаются, добавили в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги.
