Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    В Ростовской области РФ грузовой поезд сошел с рельсов

    В регионе
    • 28 декабря, 2025
    • 11:27
    В Ростовской области РФ грузовой поезд сошел с рельсов

    Грузовой поезд сошел с рельсов в Ростовской области РФ в ночь на 28 декабря.

    Как передает Report, об этом сообщила Южная транспортная прокуратура России.

    "На перегоне Кизитеринка – Проточная Северо-Кавказской железной дороги произошел сход колесных пар локомотива грузового поезда. (...) Причины и обстоятельства устанавливаются", - указали в ведомстве.

    По информации прокуратуры, пострадавших в результате инцидента нет. На месте происшествия восстановительные работы, надзорное ведомство и правоохранительные органы начали проверку.

    Из-за произошедшего 20 поездов дальнего следования и пять пригородного сообщения задерживаются, добавили в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги.

    Ростовская область Россия сход с рельсов

    Последние новости

    12:46

    В Гвинее началось голосование на президентских выборах

    Другие страны
    12:28

    Завтра в Баку ожидается переменная облачность, в горных районах выпадет снег

    Экология
    12:22

    "Арсенал" сохраняет интерес к защитнику "Милана"

    Футбол
    12:18

    Высота снежного покрова в Гядабейе превысила 20 см, на дорогах образовалась гололедица

    Экология
    12:05

    На трассе Зыхский круг-аэропорт снижен скоростной режим

    Инфраструктура
    12:04

    В ряде регионов Азербайджана наблюдаются осадки и ветер

    Экология
    11:52

    В Литве из-за бури остались без света более 7 тыс. жителей

    Другие страны
    11:33

    В Мьянме проходят всеобщие выборы

    Другие страны
    11:27

    В Ростовской области РФ грузовой поезд сошел с рельсов

    В регионе
    Лента новостей