Litvada fırtına səbəbindən 7 mindən çox sakin işıqsız qalıb
Digər ölkələr
- 28 dekabr, 2025
- 13:21
Küləkli hava Litvanın 7 mindən çox istehlakçısını elektrik enerjisiz qoyub, hava şəraiti səbəbindən Klaypeda dövlət dəniz limanında gəmilərin hərəkəti məhdudlaşdırılıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Hidrometeoroloji Mərkəzin nümayəndəsi Yan Vaytkevic LRT milli radiosunun efirində bildirib.
"Gecədən sonra 5,5 min istehlakçı işıqsız qalıb. Lakin səhər də təbiət sakitləşməyib, qasırğa həddində olan külək əsməyə davam edib. Zərər çəkmiş istehlakçıların sayı 7,1 minə çatıb", - o qeyd edib.
Küləyin sürəti saniyədə 31 metrə çatıb. Qasırğa ölkənin qərb hissəsinə güclü zərbə vurub. Klaypeda dəniz limanının rəhbərliyi gəmilərin hərəkətini məhdudlaşdırmağa məcbur olub. Dalğaların hündürlüyü 5 metri keçib.
Son xəbərlər
13:41
Baş DYP İdarəsi hava şəraiti ilə bağlı sürücülərə müraciət edibHadisə
13:32
Video
Müdafiə Nazirliyinin həftəlik icmalı yayımlanıbHərbi
13:21
Litvada fırtına səbəbindən 7 mindən çox sakin işıqsız qalıbDigər ölkələr
13:04
Rusiyanın Rostov vilayətində yük qatarı relsdən çıxıbRegion
12:47
Myanmada ümumxalq seçkiləri keçirilirDigər ölkələr
12:29
"Mançester Yunayted" yeni hücumçu ilə danışıqlar aparırFutbol
12:16
Sabah Bakıda hava buludlu olacaq, dağlıq ərazilərə qar yağacaqEkologiya
12:09
Gədəbəydə qarın hündürlüyü 20 sm-i keçib, avtomobil yolları buz bağlayıbEkologiya
11:58