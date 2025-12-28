В Литве из-за бури остались без света более 7 тыс. жителей
Другие страны
- 28 декабря, 2025
- 11:52
Ураганный ветер оставил без электроэнергии более 7 тыс. потребителей Литвы, из-за погодных условий ограничено судоходство в Клайпедском государственном морском порту.
Как передает Report, об этом в эфире национального радио LRT сообщил представитель Гидрометцентра Ян Вайткевич.
"После ночи без света оставались 5,5 тыс. потребителей. Однако утром стихия не успокоилась, продолжал бушевать ветер, близкий к ураганным значениям. Число пострадавших потребителей увеличилось до 7,1 тыс.", - сказал он.
Скорость порывов ветра достигала 31 м/с. Особенно сильно стихия ударила по западу страны. Дирекция Клайпедского морского порта вынуждена была ограничить судоходство. Высота волн превысила 5 м.
