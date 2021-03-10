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Президент Армении оспорил закон, по которому уволили главу Генштаба

Президент Армении оспорил закон, по которому уволили главу Генштаба Президент Армении  Армен Саркисян оспорил в Конституционном суде закон "О военной службе и статусе военнослужащего", поводом для обращения в КС стала инициатива премьера об увольнении главы генштаба
В регионе
10 марта 2021 г. 10:01
Президент Армении оспорил закон, по которому уволили главу Генштаба

Президент Армении Армен Саркисян оспорил в Конституционном суде закон "О военной службе и статусе военнослужащего", поводом для обращения в КС стала инициатива премьера об увольнении главы генштаба. Как передает Report со ссылкой на РИА новости, об этом сообщили в пресс-службе армянского президента.

Ранее премьер Никол Пашинян заявил, что начальник генерального штаба ВС Оник Гаспарян считается уволенным с 10 марта.

"Президент республики обратился в КС для определения соответствия конституции закона "О военной службе и статусе военнослужащего". Обращение обусловлено проблемами в правоприменительной практике закона, которые стали более очевидными в результате инициативы премьер-министра об отставке начальника генерального штаба ВС Оника Гаспаряна и последовавших за этим конституционных, правовых процессов", - говорится в заявлении, размещенном на сайте президента Армении.

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