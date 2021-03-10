Пашинян заявил, что главу Генштаба Армении уволили

Глава Генерального штаба Армении Оник Гаспарян освобожден от занимаемой должности, так как указ о его увольнении в срок не подписал президент страны Армении Армен Саркисян, и при этом не стал обжаловать в Конституционном суде. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сегодня сообщил премьер-министр республики Никол Пашинян.
"Принимая за основу тот факт, что президент Армен Саркисян не подписал проект указа об освобождении начальника Генштаба ВС, однако не стал оспаривать его в Конституционном суде, с 10 марта глава Генштаба ВС Оник Гаспарян освобождается от занимаемой должности силой закона", - приводит слова Пашиняна пресс-служба правительства Армении.
Ранее сообщалось, что президент республики принял решение не подписывать проект указа об увольнении Гаспаряна.
Согласно основному закону, президент может в трехдневный срок вернуть со своими возражениями соответствующий акт премьеру, обратившемуся с ходатайством об увольнении представителя высшего командного состава. Если глава правительства эти возражения не принимает, то президент должен подписать соответствующий акт или обратиться в Конституционный суд. Если президент не выполняет эти требования, соответствующий акт вступает в силу автоматически.
Очередной политический кризис разгорелся в Ереване после слов Пашиняна о российских "Искандерах". Замначальника генштаба Армении, по данным СМИ, высмеял премьера, за что был отправлен в отставку, следом за ним подать в отставку было предложено и начальнику генштаба. Позднее ВС Армении выступили с заявлением, в котором потребовали отставки самого Пашиняна. Премьер расценил это как попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы.