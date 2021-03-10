Пашинян заявил, что главу Генштаба Армении уволили

Ранее сообщалось, что президент Армении принял решение не подписывать проект указа об увольнении Гаспаряна.

Глава Генерального штаба Армении Оник Гаспарян освобожден от занимаемой должности, так как указ о его увольнении в срок не подписал президент страны Армении Армен Саркисян, и при этом не стал обжаловать в Конституционном суде. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сегодня сообщил премьер-министр республики Никол Пашинян.

"Принимая за основу тот факт, что президент Армен Саркисян не подписал проект указа об освобождении начальника Генштаба ВС, однако не стал оспаривать его в Конституционном суде, с 10 марта глава Генштаба ВС Оник Гаспарян освобождается от занимаемой должности силой закона", - приводит слова Пашиняна пресс-служба правительства Армении.

Ранее сообщалось, что президент республики принял решение не подписывать проект указа об увольнении Гаспаряна.

Согласно основному закону, президент может в трехдневный срок вернуть со своими возражениями соответствующий акт премьеру, обратившемуся с ходатайством об увольнении представителя высшего командного состава. Если глава правительства эти возражения не принимает, то президент должен подписать соответствующий акт или обратиться в Конституционный суд. Если президент не выполняет эти требования, соответствующий акт вступает в силу автоматически.

Очередной политический кризис разгорелся в Ереване после слов Пашиняна о российских "Искандерах". Замначальника генштаба Армении, по данным СМИ, высмеял премьера, за что был отправлен в отставку, следом за ним подать в отставку было предложено и начальнику генштаба. Позднее ВС Армении выступили с заявлением, в котором потребовали отставки самого Пашиняна. Премьер расценил это как попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы.