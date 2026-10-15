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    Экс-председатель Совета аксакалов Имишлинского района приговорен к 8 годам

    Внутренняя политика
    • 15 октября, 2026
    • 15:39
    Экс-председатель Совета аксакалов Имишлинского района приговорен к 8 годам

    Бывший председатель Совета аксакалов Имишлинского района Салех Самедов приговорен к 8 годам лишения свободы.

    Как сообщает Report, приговор оглашен в Бакинском суде по тяжким преступлениям.

    На заседании отмечено, что обвиняемый полностью возместил причиненный государству ущерб.

    Напомним, что Самедову инкриминировали присвоение средств в крупном размере на общую сумму 200 тыс. манатов. Ему предъявлены обвинения по статьям 179.3.2 (присвоение или растрата в крупном размере) и 308.1 (злоупотребление должностными полномочиями) УК АР. 13 мая прошлого года он был освобожден от занимаемой должности.

    вынесение приговора Бакинский суд по тяжким преступлениям
    İmişli Rayon Ağsaqqallar Şurasının keçmiş sədri 8 il müddətə azadlıqdan məhrum edilib
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    MiniBoss

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