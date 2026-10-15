Экс-председатель Совета аксакалов Имишлинского района приговорен к 8 годам

Бывший председатель Совета аксакалов Имишлинского района Салех Самедов приговорен к 8 годам лишения свободы.

Как сообщает Report, приговор оглашен в Бакинском суде по тяжким преступлениям.

На заседании отмечено, что обвиняемый полностью возместил причиненный государству ущерб.

Напомним, что Самедову инкриминировали присвоение средств в крупном размере на общую сумму 200 тыс. манатов. Ему предъявлены обвинения по статьям 179.3.2 (присвоение или растрата в крупном размере) и 308.1 (злоупотребление должностными полномочиями) УК АР. 13 мая прошлого года он был освобожден от занимаемой должности.