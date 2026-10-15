МИД Ирана отмечает усилия Азербайджана по укреплению регионального сотрудничества

Тегеран выражает благодарность правительству Азербайджана за организацию саммита СВМДА в Баку и усилия, направленные на укрепление регионального сотрудничества.

Как передает Report об этом заявил заместитель министра иностранных дел Казем Гарибабади, выступая на 7-ом Саммите СВМДА в Баку.

По его словам, саммит СВМДА проходит в период, когда Азия, несмотря на свой огромный человеческий, экономический и цивилизационный потенциал, сталкивается с целым рядом сложных угроз безопасности. "Нерешенные региональные кризисы делают как никогда необходимым пересмотр существующих подходов к обеспечению безопасности и укрепление сотрудничества между азиатскими странами", - считает он.

Касаясь ситуации на Ближнем Востоке, замглавы МИД Ирана отметил, что позиция Тегерана придерживается принципиальной позиции - необходимо уважать суверенитет и территориальную целостность государств.

По его словам, сегодняшняя ситуация в регионе отражает международную обстановку, в которой нормы международного права применяются не ко всем государствам в равной степени.

"Будущее Азии должно строиться на уважении суверенитета государств, справедливости, совместном развитии и сотрудничестве между странами. Иран готов активно содействовать реализации такого будущего посредством ответственной дипломатии, регионального сотрудничества и защиты принципов международного права", - добавил он.

Замминистра подчеркнул, что Иран всегда стремится выстраивать максимально благоприятные отношения со своими соседями.