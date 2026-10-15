Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе
    Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе

    Посол: Пакистан привержен укреплению СВМДА

    Внешняя политика
    • 15 октября, 2026
    • 15:52
    Посол: Пакистан привержен укреплению СВМДА

    Пакистан остается приверженным укреплению Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), которое способно содействовать достижению общих целей в области мира, безопасности и процветания.

    Как передает Report, об этом заявил посол Пакистана в Азербайджане Гасым Мохиуддин на VII Саммите СВМДА в Баку.

    По его словам, на протяжении более трех десятилетий СВМДА объединяет страны с различными политическими системами, культурами и взглядами на основе принципа укрепления безопасности через доверие и диалог.

    "Именно поэтому СВМДА имеет такое важное значение. На протяжении более трех десятилетий этот процесс объединяет страны с различными политическими системами, культурами и взглядами вокруг простого, но убедительного принципа: безопасность укрепляется тогда, когда доверие приходит на смену подозрительности, а диалог заменяет конфронтацию", - отметил дипломат.

    Он подчеркнул, что будущее Азии не может быть обеспечено усилиями какой-либо одной страны.

    "Давайте построим Азию, где споры решаются мирным путем, соблюдаются суверенитет и международное право, терроризм не находит укрытия, доверие сменяет недоверие, а развитая взаимосвязанность создает возможности и процветание", - заявил посол.

    Гасым Мохиуддин также поздравил Азербайджан с продлением срока председательства в СВМДА, выразив уверенность, что под руководством Баку организация продолжит укреплять свои позиции и добиваться новых успехов.

    Гасым Мохиуддин Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА)
    Səfir: Pakistan AQEM-in gücləndirilməsinə sadiqdir
    Pakistan committed to CICA's role in promoting Asian peace, security, ambassador says
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