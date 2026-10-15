Посол: Пакистан привержен укреплению СВМДА

Пакистан остается приверженным укреплению Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), которое способно содействовать достижению общих целей в области мира, безопасности и процветания.

Как передает Report, об этом заявил посол Пакистана в Азербайджане Гасым Мохиуддин на VII Саммите СВМДА в Баку.

По его словам, на протяжении более трех десятилетий СВМДА объединяет страны с различными политическими системами, культурами и взглядами на основе принципа укрепления безопасности через доверие и диалог.

"Именно поэтому СВМДА имеет такое важное значение. На протяжении более трех десятилетий этот процесс объединяет страны с различными политическими системами, культурами и взглядами вокруг простого, но убедительного принципа: безопасность укрепляется тогда, когда доверие приходит на смену подозрительности, а диалог заменяет конфронтацию", - отметил дипломат.

Он подчеркнул, что будущее Азии не может быть обеспечено усилиями какой-либо одной страны.

"Давайте построим Азию, где споры решаются мирным путем, соблюдаются суверенитет и международное право, терроризм не находит укрытия, доверие сменяет недоверие, а развитая взаимосвязанность создает возможности и процветание", - заявил посол.

Гасым Мохиуддин также поздравил Азербайджан с продлением срока председательства в СВМДА, выразив уверенность, что под руководством Баку организация продолжит укреплять свои позиции и добиваться новых успехов.