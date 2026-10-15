Замминистра: Диалог в рамках СВМДА является стратегической необходимостью

Диалог между государствами является стратегической необходимостью в условиях международной неопределенности, напряженности и разобщенности.

Как передает Report, об этом заявил заместитель министра иностранных дел Таиланда Виджават Исарапхакди (Vijavat Isarabhakdi) на VII Саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Баку.

"В условиях неопределенности, напряженности и разобщенности, с которыми сталкивается международное сообщество, СВМДА напоминает нам об одной фундаментальной истине: диалог между нами не просто желателен - он является стратегической необходимостью. Именно диалог позволяет укреплять доверие, преодолевать разногласия и создавать основу для содержательного сотрудничества. В эпоху обострения конкуренции и геополитического соперничества мы должны всегда помнить, что доверие и взаимное доверие, являющиеся ключевыми принципами СВМДА, необходимы для обеспечения общего мира и процветания", - отметил он.

По его словам, Таиланд неизменно придерживается принципов дипломатии и диалога как пути к миру.

Замминистра также подчеркнул, что диалог имеет ценность лишь тогда, когда он основан на искренности, добросовестности и взаимной доброй воле.

Он выразил признательность Азербайджану за его вклад в развитие СВМДА и определение направлений дальнейшего совершенствования организации.

"Таиланд продолжит активно и конструктивно участвовать в работе СВМДА, взаимодействуя со всеми государствами-участниками ради реализации нашего общего видения мирной, безопасной, взаимосвязанной и процветающей Азии", - добавил он.