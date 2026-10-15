Нидерланды и Франция провели переговоры по вопросам ядерного сдерживания

Нидерланды и Франция провели первое заседание двусторонней Руководящей группы по ядерным вопросам.

Как передает Report, об этом сообщили в Министерстве обороны Нидерландов.

В ходе встречи обсудили возможности дальнейшего укрепления европейского измерения ядерного и конвенционного сдерживания.

Это первый случай, когда обе страны провели переговоры на высоком уровне.

В Минобороны сообщили, что в начале марта президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о намерении начать стратегический диалог с рядом европейских стран, в частности с Нидерландами, с целью укрепления европейского ядерного и конвенционного сдерживания. Нидерланды приняли предложение Франции.

Отметим, что в середине сентября стало известно, что Финляндия присоединяется к выдвинутой Францией инициативе по ядерному сдерживанию.