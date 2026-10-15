Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе
    Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе

    Нидерланды и Франция провели переговоры по вопросам ядерного сдерживания

    Другие страны
    • 15 октября, 2026
    • 15:45
    Нидерланды и Франция провели переговоры по вопросам ядерного сдерживания

    Нидерланды и Франция провели первое заседание двусторонней Руководящей группы по ядерным вопросам.

    Как передает Report, об этом сообщили в Министерстве обороны Нидерландов.

    В ходе встречи обсудили возможности дальнейшего укрепления европейского измерения ядерного и конвенционного сдерживания.

    Это первый случай, когда обе страны провели переговоры на высоком уровне.

    В Минобороны сообщили, что в начале марта президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о намерении начать стратегический диалог с рядом европейских стран, в частности с Нидерландами, с целью укрепления европейского ядерного и конвенционного сдерживания. Нидерланды приняли предложение Франции.

    Отметим, что в середине сентября стало известно, что Финляндия присоединяется к выдвинутой Францией инициативе по ядерному сдерживанию.

    Ядерное сдерживание Нидерланды Франция
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