Нидерланды и Франция провели переговоры по вопросам ядерного сдерживания
- 15 октября, 2026
- 15:45
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Нидерланды и Франция провели первое заседание двусторонней Руководящей группы по ядерным вопросам.
Как передает Report, об этом сообщили в Министерстве обороны Нидерландов.
В ходе встречи обсудили возможности дальнейшего укрепления европейского измерения ядерного и конвенционного сдерживания.
Это первый случай, когда обе страны провели переговоры на высоком уровне.
В Минобороны сообщили, что в начале марта президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о намерении начать стратегический диалог с рядом европейских стран, в частности с Нидерландами, с целью укрепления европейского ядерного и конвенционного сдерживания. Нидерланды приняли предложение Франции.
Отметим, что в середине сентября стало известно, что Финляндия присоединяется к выдвинутой Францией инициативе по ядерному сдерживанию.