Премьер Португалии посетил украинский город Ирпень

Премьер-министр Португалии Антониу Кошта в субботу, 21 мая, посетил разрушенный город Ирпень в Киевской области. Политик заявил, что не забудет свою поездку из-за увиденного.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом он поделился публикацией в Twitter.

Глава правительства Португалии прибыл в Украину по приглашению премьер-министра Дениса Шмыгаля.

"Уровни разрушения и насилия абсолютно сокрушительны. Я стал свидетелем жестоких, своевольных и неоправданных нападений. Война всегда касается невинных людей. Семьи, у которых здесь была жизнь, работа, их район, вынуждены были покинуть все, чтобы попытаться спасти свою жизнь. Больше всего меня поражает насилие против мирных жителей", - отметил Кошта.

Он также добавил, что Португалия поддерживает Украину и осуждает варварское вторжение России, а его визит проходит в знак солидарности.