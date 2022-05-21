Премьер Португалии посетил украинский город Ирпень
Премьер Португалии посетил украинский город ИрпеньПремьер-министр Португалии Антониу Кошта в субботу, 21 мая, посетил разрушенный город Ирпень в Киевской области. Политик заявил, что не забудет свою поездку из-за увиденного.
Премьер-министр Португалии Антониу Кошта в субботу, 21 мая, посетил разрушенный город Ирпень в Киевской области. Политик заявил, что не забудет свою поездку из-за увиденного.
Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом он поделился публикацией в Twitter.
Глава правительства Португалии прибыл в Украину по приглашению премьер-министра Дениса Шмыгаля.
"Уровни разрушения и насилия абсолютно сокрушительны. Я стал свидетелем жестоких, своевольных и неоправданных нападений. Война всегда касается невинных людей. Семьи, у которых здесь была жизнь, работа, их район, вынуждены были покинуть все, чтобы попытаться спасти свою жизнь. Больше всего меня поражает насилие против мирных жителей", - отметил Кошта.
Он также добавил, что Португалия поддерживает Украину и осуждает варварское вторжение России, а его визит проходит в знак солидарности.
I will never forget the visit to #Irpin. The levels of destruction and violence are completely devastating. I testified the evidence of vicious, indiscriminate and unjustified attacks. pic.twitter.com/f9f1Kmh9Ra